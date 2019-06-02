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لجان التقدير الإلكترونى تواصل تصحيح امتحان أولى ثانوى وانتهاء الورقية

الأحد، 02 يونيو 2019 10:52 ص
لجان التقدير الإلكترونى تواصل تصحيح امتحان أولى ثانوى وانتهاء الورقية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تواصل لجان التقدير الإلكترونية لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، تصحيح امتحان مايو، والذى انتهى أمس الطلاب من اختباره.
 

ويشارك فى التصحيح مجموعة من المعلمين المدربين على التصحيح الإلكترونى عبر استخدام التابلت، حيث يتم تصحيح مادتى التاريخ والكيمياء.

وقالت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، إن أى ملاحظات يتم اكتشافها فى إجابات الطلاب على التابلت سيتم رصدها والتعامل معها مثل كتابة بعض الطلاب عبارات بعيده عن سياق الامتحان والإجابة عنه.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للتصحيح الورقى للامتحانات التى اختبرها الطلاب ورقيًا انتهت معظم المدارس من تصحيحها، موضحة أن الأعداد التى اختبرت ورقيا قليلة، ومن ثم فتصحيحها كان يتم أول بأول وجميع الامتحانات الورقية تم تصحيحها.

كان امتحان مايو لأولى ثانوى انطلقت 19 مايو الماضى وانتهت أمس السبت 1 يونيو الجارى.

 


التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى

التصحيح الالكترونى

امتحان اولى ثانوى

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