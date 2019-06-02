كيف شجعت الحكومة الابتكار وريادة الأعمال؟.. اعرف فى 6 نقاط

كتب عبد الحليم سالم

تعد مصر ضمن أفضل 10 دول فى جميع أنحاء العالم لإطلاق الشركات الناشئة، مما دفع الحكومة لتتبنى الابتكارات، ولا سيما فى مجال ريادة الأعمال .

هذا المجال فتح الباب لخلق وظائف جديدة، خاصة إنه يتخرج سنويا نحو 300 ألف خريج.

تعرف على المحاور التى انتهجتها الحكومة لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار فى 6 نقاط.

1- إجراء الإصلاح القانونى لتعزيز الابتكار .

2- تبني برنامج شامل لتشجيع الابتكار وثقافة المعرفة .

3- برنامج شامل لتحفيز أنشطة الابتكار من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4- تفعيل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الابتكار.

5 - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الحكومة السويسرية، طورت برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة (الخضراء) لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، كما قامت بتوفير برامج تدريبية وأماكن عمل ومزايا تسويق لـ 10-15 شركة ناشئة.

6 - تُشَجِع الجامعات المصرية الابتكار، وتحُث الطلاب على الإبداع والابتكار.