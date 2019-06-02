سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كنت مجرما.. عاطف: استحليت المكسب الحرام وخرجت من السجن يا مولاى كما خلقتنى

الأحد، 02 يونيو 2019 07:57 م
كنت مجرما.. عاطف: استحليت المكسب الحرام وخرجت من السجن يا مولاى كما خلقتنى عاطف
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حب المال والغنى السريع، ليس لهم إلا طريق واحد، وهو طريق الشيطان واستحلال الحرام، ما سيؤدى بصاحبه فى النهاية لضياع عمره بين جدران السجن، ويمضى العمر من صاحبه هباء دون أى فائدة تعود عليه أو يستثمر حياته فى تكوين أسرة فاضلة مفيدة لنفسها والمجتمع.

سهولة وسرعة المكسب من جراء تجارة المواد المخدرة، هى ما أغرته ودفعته للتمادى والمضى قدما فى تجارة وترويج المخدرات، لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، لكنه فى النهاية سقط فى قبضة رجال الأمن، ومكث فى السجن طيلة 29 سنه كانت هى مدة عقوبته على الجرم الذى اجرتفه بسبب سعيه وراء أحلامه الشيطانية واستسهاله التفكير فى الوصول لثروة طائلة دون جهد وعرق وعناء، ليجد نفسه بهد ذلك عقب خروجه من السجن وحيدا فى الدنيا دون سند فى الدنيا.

"خرجت من السجن يا مولاى كما خلقتنى، مش لاقى شغل، ولا ليا عيال يشيلوا اسمى ويشلونى فى شيبتى، سنين السجن خدت عمرى وشبابى وكل حاجة حلوة معاها، ربنا يغفر ليا ويعوضنى عن اللى ضاع خير أملى فى ربنا كبير"، بهذه الكلمات بدء عاطف محمد 57 سنه سجين سابق، مضيفا أنه قضى فى السجن فترة 29 سنة بتهمة جلب وترويج المواد المخدرة، موضحا أنه أنهى فترة عقوبته وخرج إلى الحياة مرة آخرى منذ ما يقرب من 5 شهور، إلا أنه يشعر وكأنه ما زال فى السجن بسبب عدم قدرته وفشله فى التكيف مع حياته الجديدة وعدم حصوله على عمل يوفر من خلالها متطلبات حياته .

وأضاف عاطف، أنه سعى لتحقيق مكسب سريع وسهل من خلال تجارة وترويج المواد المخدرة، مضيفا أنه بالفعل بدء فى تجارته غير المشروعة، وبات يجنى من هذه التجارة المحرمة العديد من المكاسب والأرباح الطائلة، موضحا أنه تم ضبطه أثناء قدومه من إحدى المحافظات وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد ترويجها بين عملائه، وتم محاكمته جنائيا وحكم عليه بالسجن المؤبد، لافتا إلى أن المدة زادت عليه أثناء تواجده فى السجن بسبب ارتكابه عدة مشاكل مع زملائه، مشيرا إلى أنه لم يتزوج بسبب السنين الطويلة التى قضاها داخل السجن.

ويضيف عاطف، أنه منذ خروجه من السجن وهو يبحث عن فرصة عمل إلا أنه لم يوفق حتى الآن فى، مضيفا أنه تعلم الصبر وتحمل المسئولية خلال سنين السجن التى قضاها، مطالبا المسئولين بتوجيه وتوفير المساعدة اللازمة له حتى يتمكن من العيش كأى فرد صالح فى المجتمع.

 


كنت مجرما

قصة سجين

استحليت المكسب الحرام

السجن المؤبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كنت مجرما.. السجين الفصيح: تاجرت فى المخدرات عشان أتجوز ومش ناوى أرجع السجن

السبت، 01 يونيو 2019 11:00 م

كنت مجرما.. قصة "عنتر" سجين عايز يربى عياله: أقاربى استولوا على ميراثى ورمونى

السبت، 25 مايو 2019 09:17 م

فيديو كنت مجرم.. قصة سجين: أهلى رفضوا يقبلونى بعد خروجى وعايز أشتعل بالحلال

الخميس، 23 مايو 2019 05:45 م

كنت مجرما.. قصة "حسن النمر" من الإتجار فى المخدرات للبحث عن لقمة عيش حلال

الجمعة، 17 مايو 2019 01:35 م

فيديو.. كنت مجرما.. إبراهيم بعد11 سنة سجن: نفسى أرجع مواطن شريف

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:55 ص

فيديو.. "كنت مجرم وربنا تاب عليا".. قصة مسجون سابق.. محمد: ولاد خالتى طلعونى من بيت أمى وسابونى فى الشارع بعيالى.. ويؤكد: مش عايز أمشى غلط ونفسى أولادى يطلعوا أحسن منى.. وأمنيتى أن حد يسمع قصتى ويساعدنى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة