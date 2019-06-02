كنائس الفيوم تبدأ عيد القديس الأنبا إبرام حتى 10 يونيو

سارة علام

بدأت فاعليات احتفال إيبارشية الفيوم بعيد شفيعها القديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة بديره بالعزب، بحضور الأنبا أبرام مطران الإيبارشية ومجمع الآباء الكهنة وجموع كبيرة من الشعب القبطى، وتم إخراج جسد القديس من المزار الخاص به وحمله الآباء الكهنة ووضعوه أمام الهيكل ليبقى هناك طوال فترة الاحتفالات.



كما طيب الأنبا أبرام جسد القديس ثم بدأت بعد ذلك صلوات رفع بخور عشية.





يذكر أن الاحتفالات تشمل قداسات يومية وعشيات وعظات يشارك فيها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، ويتواجد بشكل دائم خلال أيام الاحتفالات التى ستستمر حتى يوم العيد العاشر من يونيو، كلا من الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس.