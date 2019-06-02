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فى حفل إفطارهم السنوى..

قضاة مجلس الدولة بالشرقية يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن

الأحد، 02 يونيو 2019 07:38 م
قضاة مجلس الدولة بالشرقية يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن قضاة مجلس الدولة بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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نظم قضاة مجلس الدولة بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار عطية حمد، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالشرقية، حفل الإفطار السنوى الذي أقيم داخل نادى الشرطة بالشرقية.
 
وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل مصر الغالية.
 
وحضر الحفل العديد من السادة شيوخ القضاء وعلى رأسهم المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الادارية العليا، والمستشار محمد جمعة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد زردق والمستشار اسلام الشحات والمستشار أسامة توفيق و النائب لطفي شحاتة.
 
وأشرف على تنظيم حفل الإفطار السنوى، المستشار محمد حسين الدرندلي سكرتير عام النادى والمستشار أحمد هشام فرحات، أمين صندوق النادى، والمستشار أحمد ربيع عضو مجلس ادارة النادى.
 
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