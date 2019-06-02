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قرقاش: تراجع دور المخرب بعد نهوض دور السعودية المركزى

الأحد، 02 يونيو 2019 01:36 م
قرقاش: تراجع دور المخرب بعد نهوض دور السعودية المركزى أنور قرقاش
وكالات الأنباء

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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن المنطقة تمر بمرحلة إقليمية حساسة واصفا أنها أتت بعد "تراكم السياسات الإيرانية".

 

جاء ذلك فى سلسلة تغريدات لقرقاش على صفحته بتويتر، فى أعقاب اختتام القمم الخليجية والعربية والإسلامية التى استضافتها السعودية، حيث قال: "نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هى حصيلة تراكم السياسات الإيرانية فى المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجى والعربى وإلى حد ما الإسلامى وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجى والعربى".

 

وفى تغريدة منفصلة، تابع قرقاش قائلا "وبعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبنى على إجماع الموقف السياسى للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة وينهى مرحلة التوتر التى تسببت فيها التدخلات الإيرانية فى الشأن العربى".

 

وأضاف "ومع نهوض الدور المركزى للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابى، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيرانى".

 


السعودية

ايران

انور قرقاش

قمم السعودية

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