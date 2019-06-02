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قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى.."سبيد ميديكال" فى الصدارة

الأحد، 02 يونيو 2019 04:00 ص
قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى.."سبيد ميديكال" فى الصدارة البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة سبيد ميديكال أداء أنشط 10 شركات مدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغت 221.3 ألف ورقة بقيمة قدرها 1.1 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
   
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 4.2 ألف ورقة، بقيمة قدرها 900 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الدولية للثلج الجاف-ديفكو، بحجم تداول بلغ 180.8 ورقة، وبقيمة 280.6 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام، وأم بى للهندسة، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1000 ورقة بقيمة 5250 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 9725 ورقة بقيمة 5089 جنيه الثانية. 
 

وبلغ إجمالى كمية التداول ببورصة النيل 5.1 مليون ورقة منفذة بقيمة تداول نحو 1.7 مليون جنيه، منفذة على 391 عملية خلال الأسبوع الماضى.

وبدأ تداول شركة سبيد ميديكال، يوم 15 إبريل الماضى، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه.
 

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