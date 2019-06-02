فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

تعد المنطقة الحرة العامة الإعلامية المنطقة الوحيدة فى مصر التى تمارس النشاط الإعلامى، تعرف عليها فى 6 معلومات.
1 ـ تبلغ مساحتها 580 فدانا بمدينة الإنتاج الإعلامى بـ 6 أكتوبر.
2 ـ يبلغ عدد المشروعات فيها 72 مشروعا.
3 ـ مليار دولار إجمالى استثمارات المنطقة.
4 ـ توفر 7188 فرصة عمل.
5 ـ بلغت صادراتها العام الماضى نحو 9.5 مليون دولار.
6ـ أهم الأنشطة فى المنطقة هى:
خدمات البث والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى
خدمات تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت
خدمات تخزن وإصلاح وصيانة معدات التصوير الإعلامى
خدمات الإعلان والدعاية.
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