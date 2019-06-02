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فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

الأحد، 02 يونيو 2019 10:09 ص
فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية المنطقة الحرة
كتب ـ عبد الحليم سالم

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تعد المنطقة الحرة العامة الإعلامية المنطقة الوحيدة فى مصر التى تمارس النشاط الإعلامى، تعرف عليها فى 6 معلومات.

1 ـ تبلغ مساحتها 580 فدانا بمدينة الإنتاج الإعلامى بـ 6 أكتوبر.

2 ـ يبلغ عدد المشروعات فيها 72 مشروعا.

3  ـ مليار دولار إجمالى استثمارات المنطقة.

4 ـ توفر 7188 فرصة عمل.

5 ـ بلغت صادراتها العام الماضى نحو 9.5 مليون دولار.

6ـ أهم الأنشطة فى المنطقة هى: 

خدمات البث والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى

خدمات تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت

خدمات تخزن وإصلاح وصيانة معدات التصوير الإعلامى

خدمات الإعلان والدعاية.


المنطقة الاعلامية الحرة

المنطقة العامة الاعلامية

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الاستثمار

الخدمات الاعلامية

اليوم السابع بلس

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