فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

كتب ـ عبد الحليم سالم

تعد المنطقة الحرة العامة الإعلامية المنطقة الوحيدة فى مصر التى تمارس النشاط الإعلامى، تعرف عليها فى 6 معلومات.

1 ـ تبلغ مساحتها 580 فدانا بمدينة الإنتاج الإعلامى بـ 6 أكتوبر.

2 ـ يبلغ عدد المشروعات فيها 72 مشروعا.

3 ـ مليار دولار إجمالى استثمارات المنطقة.

4 ـ توفر 7188 فرصة عمل.

5 ـ بلغت صادراتها العام الماضى نحو 9.5 مليون دولار.

6ـ أهم الأنشطة فى المنطقة هى:

خدمات البث والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى

خدمات تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت

خدمات تخزن وإصلاح وصيانة معدات التصوير الإعلامى

خدمات الإعلان والدعاية.