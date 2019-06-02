فيديو جراف.. تركيا تواصل دعمها لإرهابيى طرابلس

تواصل تركيا دعمها للميليشيات الإرهابية في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي للحيلولة دون استقرار ليبيا.. وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس أعلنت أنها تلقت شحنات من تركيا لأسلحة وعربات عسكرية لدعمها في التصدى لقوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي أطلق في 4 أبريل الماضى معركة تطهير طرابلس من الميليشيات المسلحة.
في العرض التالي نقدم تسلسلا زمنيا الدعم التركي الأسود لإرهابيي طرابلس.
سبتمبر 2015
اليونان تضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت متجهة إلى ليبيا
يناير 2018
ضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة لميليشيات طرابلس
ديسمبر 2018
ضبط سفينة تحمل أسلحة تركية مهربة كانت في طريقها لميناء الخمس الليبي
يناير 2019
ضبط شحنة أسلحة بميناء مصراتة تحوي 200 ألف مسدس وبندقية وذخائر
فبراير 2019
ضبط 9 سيارات مصفحة و6 مدرعات تركية وصلت إلي ميناء الخمس
إبريل 2019
أردوغان يعلن دعم ميليشيات طرابلس الموالية لحكومة فايز السراج
مايو 2019
طائرة تركية تصل مصراتة على متنها أسلحة وخبراء عسكريون أتراك
شريط مصور يظهر الضباط الأتراك يدربون الميليشيات علي كيفية استخدام الأسلحة
الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية من دون طيار فوق قاعدة الجفرة الجوية
يونيو 2019
الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية دون طيار فوق مدينة غريان جنوبي طرابلس
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