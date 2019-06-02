فيديو جراف.. تركيا تواصل دعمها لإرهابيى طرابلس

دينا الحسيني

تواصل تركيا دعمها للميليشيات الإرهابية في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي للحيلولة دون استقرار ليبيا.. وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس أعلنت أنها تلقت شحنات من تركيا لأسلحة وعربات عسكرية لدعمها في التصدى لقوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي أطلق في 4 أبريل الماضى معركة تطهير طرابلس من الميليشيات المسلحة.

في العرض التالي نقدم تسلسلا زمنيا الدعم التركي الأسود لإرهابيي طرابلس.

سبتمبر 2015

اليونان تضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت متجهة إلى ليبيا

يناير 2018

ضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة لميليشيات طرابلس

ديسمبر 2018

ضبط سفينة تحمل أسلحة تركية مهربة كانت في طريقها لميناء الخمس الليبي

يناير 2019

ضبط شحنة أسلحة بميناء مصراتة تحوي 200 ألف مسدس وبندقية وذخائر

فبراير 2019

ضبط 9 سيارات مصفحة و6 مدرعات تركية وصلت إلي ميناء الخمس

إبريل 2019

أردوغان يعلن دعم ميليشيات طرابلس الموالية لحكومة فايز السراج

مايو 2019

طائرة تركية تصل مصراتة على متنها أسلحة وخبراء عسكريون أتراك

شريط مصور يظهر الضباط الأتراك يدربون الميليشيات علي كيفية استخدام الأسلحة

الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية من دون طيار فوق قاعدة الجفرة الجوية

يونيو 2019

الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية دون طيار فوق مدينة غريان جنوبي طرابلس