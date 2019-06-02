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فريق بحث جنائى بقيادة مدير مباحث الشرقية لضبط المتهمين بقتل "معاون" أبوحماد

الأحد، 02 يونيو 2019 05:19 م
فريق بحث جنائى بقيادة مدير مباحث الشرقية لضبط المتهمين بقتل "معاون" أبوحماد الشهيد عمر ياسر عبد العظيم
الشرقية- فتحية الديب

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قاد اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث جنائى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام لضبط المتهمين بقتل معاون مباحث مركز شرطة أبوحماد، الذى استشهد أول أمس، أثناء ضبط مجهولون قاموا بسرقة سيارة مواطن  بالإكراه بطريق" بلبيس- أبوحماد"، حيث تم تحديد الجناة وجارى ضبطهم.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة مركز أبوحماد، وأثناء نزول قوة من مباحث أبوحماد بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز مع المبلغ لملاحقة الجناة، وأثناء ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات، مما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبوحماد النقيب عمر ياسر عبد العظيم، أثر إصابته بطلق نارى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام.

 


الشرقية

مركز شرطة ابوحماد

استشهاد

ضابط شرطة

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