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عاطل حلوان فى طريقه لـ"الجنايات": "كنت بوزع الحشيش والبرشام دليفرى"

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص
عاطل حلوان فى طريقه لـ"الجنايات": "كنت بوزع الحشيش والبرشام دليفرى" ارشفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاتجار فى المخدرات بعد سقوطة متلبسا بحيازة 14 قطعة حشيش و6 أقراص أبتريل.

واعترف المتهم، بحيازته للمخدرات، وقت القبض عليه وأنه كان ينوى الشروع فى توصيلها إلى طالبيها بمنازلهم، وأماكن تواجدهم، موضحا: "أنا كنت بوزع الحشيش والبرشام دليفرى".

وألقت قوة من رجال مباحث حلوان، القبض على المتهم وبحوزته 14 قطعة حشيش و6 أقراص أبتريل و680 جنيها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتحرر له المحضر 13113 لسنة 2019 وباشرت معه النيابة التحقيقات.

 


حلوان

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عقوبة الاتجار فى المخدرات

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