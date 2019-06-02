ظريف يستبعد إجراء أى مفاوضات بين إيران وأمريكا

طهران /أ ش أ/

استبعد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إجراء أى مفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، إن مواصلة الضغوط على إيران قد تترك تأثيرات على سوق العقار فى البلاد إلا أنها لن تترك أى تأثيرات على نهج إيران.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم، إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أن جهود بلاده لإنهاء أنشطة إيران الخبيثة ستتواصل.

وكان قد صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، بأنه مستعد لإجراء محادثات مع إيران إذا أراد الإيرانيون المشاركة فى محادثات، مضيفا: "أنا متاح".