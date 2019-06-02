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طلاب أولى ثانوى يطالبون بمنحهم درجة النجاح بامتحان مايو الإلكترونى

الأحد، 02 يونيو 2019 11:40 ص
طلاب أولى ثانوى يطالبون بمنحهم درجة النجاح بامتحان مايو الإلكترونى امتحان أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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طالب أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوى العام بمنحهم درجات النجاح فى جميع المواد التى اختبرها الطلاب فى امتحان مايو الإلكترونى والذى انتهى أمس السبت.

وأكد طلاب لـ" اليوم السابع"،: واجهتنا بعض المشكلات خلال أداء الامتحان الإلكترونى، منها خروج بعض الطلاب من سيستم الامتحان قبل الانتهاء منه، وأيضا صعوبة فى الكتابة بالقلم الإلكترونى للتابلت، إضافة إلى صعوبة الأسئلة نفسها وأنهم كانوا غير مدربين عليها، وكذلك حداثة تجربة الامتحان الإلكترونى وهذه النوعية من الأسئلة.

وأوضح الطلاب، أن منحهم درجات النجاح ستكون حافز كبير فى التدرب على هذه النوعية من الأسئلة، خاصة فى الأيام المقبلة لأنها أيام اجازة أخر العام الدراسى، وأيضا التدريب على الاستخدام الأمثل للتابلت والكتابة باستخدام القلم الإلكترونى.

من جانبها، قالت مصادر مسئولة، إن كل مشكلات الطلاب التى واجهتهم فى الامتحان وضعت فى الاعتبار خلال عملية التصحيح وسوف يحاسب الطالب على درجة الامتحان وفق عدد الأسئلة التى أجاب عليها وكل طالب حسب اجتهاده، كما أن هناك معايير للتصحيح ورصد الدرجات سوف تطبق.

 


التربية والتعليم

امتحان اولى ثانوى

امتحان مايو الالكترونى

درجات النجاح

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