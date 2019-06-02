طرح أعمال المدرسة اليابانية بالخارجة و11 مدرسة أخرى بالمحافظة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، سامى حنا ، أنه تم طرح وإسناد المدرسة اليابانية المصرية، بمدينة الخارجة استعدادا لبدء العمل فيها خلال الأيام القادمة .

أضاف حنا، أنه جرى ايضا طرح مدارس بقرية الجزائر بالخارجة، وعزب الموشية، والثورة بالداخلة، ومدرسة عمر بن الخطاب بالفرافرة، ودوش بمركز باريس، وسوف يتم تنفيذ تلك المدارس ضمن أعمال خطة عام 2019/2020 .

وأكد حنا، أنه من المقرر أيضا تنفيذ مدرسة الفرافرة الاعدادية والمشتركة، وعائشة عبد الرحمن بالفرافرة، والمتفوقين بالخارجة ، وموط الابتدائية الجديدة، والراشدة الثانوية، و25 يناير بالخارجة، وذلك خلال خطة العام المالى 2020/2021 .