ضبط 7 قضايا أموال عامة متنوعة فى حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة خلال الفترة الأخيرة، استهدفت جرائم الكسب غير المشروع والاختلاسات والتزوير فى الجهاز الإدارى والقطاع المصرفى.

وأسفرت جهود الإدارة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة، ضمن خطة مواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 7 قضايا أموال عامة، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها مع إخطار النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.