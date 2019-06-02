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ضبط 1303 هاربين من أحكام وتحصيل 82300 جنيه غرامات خلال 24ساعة بالغربية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:41 ص
ضبط 1303 هاربين من أحكام وتحصيل 82300 جنيه غرامات خلال 24ساعة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1303 هاربين من أحكام، منهم 490 حكما جزئيا، و 54 حكم مستأنف، و 738 حكم فى غرامات، و 21 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 82 ألف و 300 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


حمله امنيه

النيابه العامه

مباحث تنفيذ الاحكام

حملة تنفيذ أحكام

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