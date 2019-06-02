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ضبط 12 مخبزا لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:40 م
ضبط 12 مخبزا لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة حملة تموينية- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
 
وأشرف على الحملة، اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 12 مخبزا بمركزى أبو حمص وشبراخيت لانتاجهم خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تجميع الدقيق المدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء للتربح والكسب غير المشروع.
 
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

امن البحيره

حمله تموينيه

السوق السوداء

الاجهزه الامنيه

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