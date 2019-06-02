ضبط عاطل انتحل صفة ضابط وبحوزته طبنجة فى طنطا

الغربية - مصطفى عادل

تمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب محمود عبد الجواد معاون المباحث، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم أول طنطا، لانتحاله صفة ضابط وبحوزته طبنجة و3 طلقات.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم " م. ا. ع " 27 سنة، عاطل ومقيم العجيزى أول طنطا، لانتحاله صفة ضابط، وبحوزته كارنيهات مزورة و طبنجه و3 طلقات بقصد البلطجة وترويع المواطنين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.