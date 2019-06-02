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صور.. وكيل تعليم بجنوب سيناء يتفقد استراحات ملاحظى الثانوية العامة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:22 م
صور.. وكيل تعليم بجنوب سيناء يتفقد استراحات ملاحظى الثانوية العامة وكيل التعليم اثناء تفقد الاستراحات
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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تفقد مصطفى الزغبى وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم اللجنة الثلاثية الاستراحات الخاصة بأعضاء لجان الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء لـ 7 لجان و266 منتدبا لأعمال اللجان.

وقال الزغبى وكيل المديرية إنهم جهزوا الاستراحات لــ 6 إدارات بالمحافظة، لتوفر سبل الراحة ووسائل المعيشة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأكد أن المديرية أنهت كل الاستعدادات الخاصة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة سواء على الجانب التنظيمى أو الأمني، حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوى بالمحافظة يبلغ 907 طالب وطالبة.

 

استراحات ملاحظى الثانوية العامة (1)
استراحات ملاحظى الثانوية العامة (1)

 

استراحات ملاحظى الثانوية العامة (2)
استراحات ملاحظى الثانوية العامة (2)

 

استراحات ملاحظى الثانوية العامة (3)
استراحات ملاحظى الثانوية العامة (3)

 

استراحات ملاحظى الثانوية العامة (4)
استراحات ملاحظى الثانوية العامة (4)

 


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امتحانات

ثانوية عامه

تعليم جنوب سيناء

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