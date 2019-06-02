صور.. وكيل أوقاف الأقصر يجتمع بقيادات إدارة الدعوة لبحث إستعدادات عيد الفطر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إجتماع طارئ لبحث الإستعدادات النهائية لعيد الفطر المبارك، ومتابعة الأنشطة الدينية والدعوية خلال آخر أيام شهر رمضان.

وبحث وكيل أوقاف الأقصر خلال الإجتماع مع قيادات إدارة الدعوة بالمديرية، وهم الشيخ رضوان محمد خليل، والشيخ أحمد أمين أحمد، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبوالحجاج، وذلك لمناقشة آخر الإستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، وإستعدادات المديرية لهذا اليوم، والوقوف على آخر المستجدات الواردة من الوزارة بخصوص ساحات صلاه عيد الفطر.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، خلال الإجتماع أن المديرية بها ما يقرب من 49 ساحه خاصة بصلاة العيد موزعة على مستوى المحافظة، وكذلك تشكيل غرفه عمليات خاصه بالمديرية وذلك لمتابعة صلاه عيد الفطر المبارك.