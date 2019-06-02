صور.. وزير الخارجية الفرنسى يزور المنطقة المحظورة بتشيرنوبيل فى أوكرانيا

كييف أ ش أ

أعلنت السفيرة الفرنسية لدى كييف إيزابيل ديومون أن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان زار المنطقة المحظورة فى تشيرنوبيل أمس السبت.

وكشفت السفيرة على حسابها الخاص على "تويتر" -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- أن لودريان قام بالاطلاع على الأعمال النهائية لبناء القوس الآمن فوق المفاعل النووى الرابع للمحطة الذى وقعت فيه كارثة الانفجار عام 1986.

وأكدت أن شركتْ "Bouygues" و"VINCI" الفرنسيتين شاركتاَ فى مشروع تصميم وبناء القوس. وكان لودريان قد صرّح بأن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يستعد لزيارة فرنسا.



وزير الخارجية الفرنسى داخل منطقة تشيرنوبيل



وزير الخارجية الفرنسى فى المنطقة المحظورة بتشيرنوبيل



وزير الخارجية الفرنسى يزور المنطقة المحظورة بتشيرنوبيل



وزير الخارجية الفرنسى يزور المنطقة بتشيرنوبيل