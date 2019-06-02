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صور.. مقتل عشرة أشخاص فى انفجار سيارة بشمال سوريا

الأحد، 02 يونيو 2019 11:22 م
صور.. مقتل عشرة أشخاص فى انفجار سيارة بشمال سوريا جانب من الانفجار بسوريا
بيروت (رويترز)

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 قال موظفو إغاثة ومسعفون إن سيارة انفجرت فى بلدة بشمال سوريا، يسيطر عليها مسلحون تدعمهم تركيا، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

جاء ذلك بعدما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات فى مناطق أخرى خاضعة للمعارضة المسلحة فى الشمال الغربي.

وكان الهجوم الذى استهدف سوقا مكتظة فى وقت متأخر فى المساء هو أكبر انفجار تشهده أعزاز القريبة من الحدود التركية منذ أشهر.

ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا على قطاع من الأرض على امتداد الحدود بين البلدين. ويقع بمحاذاة جيب فى شمال غرب سوريا لا يزال خاضعا للجماعات المسلحة التى تقاتل القوات الحكومية السورية. وتهاجم القوات السورية ذلك الجيب منذ أواخر أبريل نيسان.

وقال المرصد السورى الذى يراقب من مقره فى بريطانيا تطورات الحرب فى سوريا إن الجيب تعرض اليوم الأحد أيضا لسلسلة تفجيرات. وتمكن الأسد بدعم من قوة جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران من استعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا، وتهيمن هيئة تحرير الشام المتشددة على الجيب الواقع فى شمال غرب سوريا.

العنف بسوريا
العنف بسوريا

 

العنف فى سوريا
العنف فى سوريا

 

تحطم سيارة جراء الانفجار
تحطم سيارة جراء الانفجار

 

تضرر منازل جراء الانفجار
تضرر منازل جراء الانفجار

 

جانب من العنف فى سوريا
جانب من العنف فى سوريا

 


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العنف فى سوريا

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