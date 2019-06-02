صور..محافظ بورسعيد يتفقد تطوير المنطقة الثالثة بالمناخ ويطمئن على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم المنطقة الثالثة بحى المناخ والتى شهدت مؤخرًا أكبر عملية لتطويرها ورفع كفاءة عقاراتها ومنشأتها المختلفة.

واطلع محافظ بورسعيد على مجهودات تطوير الحديقة الأمامية بالمنطقة وإعادة طلاء واجهات العقارات وزيادة المساحات الخضراء فى محيطها الواقع بامتداد شارع النصر.

ووجه "الغضبان"، بالحفاظ على نتائج التطوير والصيانة والمتابعة الدائمة للأعمال التي تتم.

وأنهى محافظ بورسعيد جولته بزيارة مخازن الشركة العامه للتجارة الداخلية حيث تفقد قطاعات السلع الأساسية المختلفة واطمأن على الارصدة الاستراتيجيه للمحافظه والتى تغطى احتياجات المحافظه والمقررات التموينيه للمواطنين بالشهور المقبلة.

رافق المحافظ فى جولة اليوم الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ وناصر ثابت وكيل وزارة التموين وقيادات المحافظه وحى المناخ ومديرية التموين والتجاره الداخلية.



محافظ بورسعيد



محافظ بورسعيد