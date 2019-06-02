صور.. محافظ المنوفية يشهد حفل الإفطار الجماعى لقوات الأمن بقويسنا

المنوفية _محمد فتحى

شهد مساء اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حفل الإفطار الجماعى بمعسكر قوات الأمن بقويسنا، بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، واللواء أشرف موافى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة، وممثلين عن الكنيسة والأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وصافح المحافظ قيادات المعسكر من رجال الشرطة (ضباط - جنود - أفراد) مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بأبنائه رجال الشرطة وبما يبذلونه من جهد وتضحيات لحماية الوطن وحفظ الأمن العام واستقرار البلاد، داعيا المولي عز وجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أعرب مدير أمن المنوفية عن سعادته بهذه الزيارة التى تحفز رجال الشرطة وترفع من روحهم المعنوية، مؤكدا على أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهداً فى الحفاظ على وطننا الغالى، مشيراً إلى أن رجال الشرطة على أتم استعداد بالتضحية بكل غال ونفيس فى سبيل حماية الوطن.