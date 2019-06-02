سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وتجهيز 406 ساحة لصلاة العيد..

صور.. محافظ المنوفية يتفقد مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم

الأحد، 02 يونيو 2019 01:43 م
صور.. محافظ المنوفية يتفقد مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم جانب من الجولة
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إدارات مجمع المصالح الحكومية المختلفة بشبين الكوم ،للإطمئنان على إنتظام سير العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنضباط ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد للوصول بالأداء إلى المستوى المشرف فى إنجاز الأعمال توفيراً لوقت وجهد المواطنين.

و طالب محافظ المنوفية عدد من إدارات مجمع المصالح بإعداد تقريرمفصل متضمن المشاكل التى تواجههم فى العمل وحجم الإنجاز فى تلك الإدارات، وخلال تفقده قدم المحافظ التهنئة للموظفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى جموع المصريين بالخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الحبيبة، فيما أبدى الموظفون عن سعادتهم البالغة بهذه التهنئة الكريمة.

كما أعلن محافظ المنوفية عن جاهزية المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات على مستوى المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد من خلال تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الإحتفالات بعيد الفطر، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيلة مديرية الصحة بالمنوفية، أنه تم الأنتهاء من خطة المديرية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل رفع درجة الأستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال تكثيف النوبتجيات والتأكد من توفير المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ وكذا توفير الأمصال وأكياس الدم خلال فترة العيد لمواجهة أى حالات طارئة، والدفع بفرق الانتشار السريع فى حالة الكوارث، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور على محلات الحلوى والاغذية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أعلن الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية عن الإنتهاء من تجهيز 406 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة لتركيب بوابات إلكترونية كاشفة عن أى مفرقعات لتأمين تلك الساحات والمصلين بشكل كامل .

فى ذات السياق أكد الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطرى، عن قيام المديرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال عيد الفطر المبارك بإلغاء الراحات والاجازات لأطباء المجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظاً على سلامة اللحوم، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيوانى والتأكد من تاريخ صلاحيتها وجودتها، والمرور والتفتيش على الثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، فضلاً عن التنسيق مع الجهاز الشرطى لتكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز المحافظة حرصاً على سلامة وأمن المواطنين .

وأشار لتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بمراكز المحافظة لاستقبال الشكاوى أيام العيد والعمل على حلها فوراً، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات كالتالى شبين الكوم     ( 2174932 )، بركة السبع ( 2994742 )، الشهداء  ( 2750069 )، الباجور ( 3884665 )، منوف ( 3661782 )، أشمون ( 3442184 )، قويسنا ( 2573122 )، تلا ( 3791014 )، السادات ( 2600323).

 

 

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (1)

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (1)

 

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (2)
مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (2)

 

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (3)
مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (3)

 

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (4)
مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (4)

 

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (5)
مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (5)

 

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (6)
مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (6)

 


شبين الكوم

عيد الفطر

المنوفيه

ساحات صلاه العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة