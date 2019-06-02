صور.. محافظ المنوفية يتفقد مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم

المنوفية _محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إدارات مجمع المصالح الحكومية المختلفة بشبين الكوم ،للإطمئنان على إنتظام سير العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنضباط ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد للوصول بالأداء إلى المستوى المشرف فى إنجاز الأعمال توفيراً لوقت وجهد المواطنين.

و طالب محافظ المنوفية عدد من إدارات مجمع المصالح بإعداد تقريرمفصل متضمن المشاكل التى تواجههم فى العمل وحجم الإنجاز فى تلك الإدارات، وخلال تفقده قدم المحافظ التهنئة للموظفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى جموع المصريين بالخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الحبيبة، فيما أبدى الموظفون عن سعادتهم البالغة بهذه التهنئة الكريمة.

كما أعلن محافظ المنوفية عن جاهزية المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات على مستوى المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد من خلال تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الإحتفالات بعيد الفطر، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيلة مديرية الصحة بالمنوفية، أنه تم الأنتهاء من خطة المديرية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل رفع درجة الأستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال تكثيف النوبتجيات والتأكد من توفير المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ وكذا توفير الأمصال وأكياس الدم خلال فترة العيد لمواجهة أى حالات طارئة، والدفع بفرق الانتشار السريع فى حالة الكوارث، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور على محلات الحلوى والاغذية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أعلن الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية عن الإنتهاء من تجهيز 406 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة لتركيب بوابات إلكترونية كاشفة عن أى مفرقعات لتأمين تلك الساحات والمصلين بشكل كامل .

فى ذات السياق أكد الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطرى، عن قيام المديرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال عيد الفطر المبارك بإلغاء الراحات والاجازات لأطباء المجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظاً على سلامة اللحوم، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيوانى والتأكد من تاريخ صلاحيتها وجودتها، والمرور والتفتيش على الثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، فضلاً عن التنسيق مع الجهاز الشرطى لتكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز المحافظة حرصاً على سلامة وأمن المواطنين .

وأشار لتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بمراكز المحافظة لاستقبال الشكاوى أيام العيد والعمل على حلها فوراً، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات كالتالى شبين الكوم ( 2174932 )، بركة السبع ( 2994742 )، الشهداء ( 2750069 )، الباجور ( 3884665 )، منوف ( 3661782 )، أشمون ( 3442184 )، قويسنا ( 2573122 )، تلا ( 3791014 )، السادات ( 2600323).

مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (1)



مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (2)



مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (3)



مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (4)



مجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم (5)