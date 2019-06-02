صور.. محافظ القاهرة يسلم 11 عقد تمليك لمستثمرى شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

كتب سيد الخلفاوى

سلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 11 عقدًا تمليك لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ، حيث تسلموا عقود رسمية موثقة، فى إطار تقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان، والتى تضم حوالى 1907 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2.5 مليون متر مربع، يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر، مشيرا إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات يأتى فى إطار خطة تطوير المرافق والخدمات فى المنطقة

وقال عبد العال، إن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام، وجعلها من أوائل مناطق صناعة الرخام عالميًا، تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية.

وأضاف عبد العال، أن الرئيس وجه بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثمارى يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية، وتقوم المحافظة حاليًا باستكمال المرافق "مياه وصرف صحى صناعى وكهرباء وطرق"، وإنشاء طريق موصل للطريق الدائرى الإقليمى لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها

وأكد محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة حريصة على دعم المشروع من خلال تسهيل كافة الإجراءات خاصة الإجراءات البنكية والضامنة لتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش وتحقيق الاستقرار اللازم لأعمالهم بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى مع تحسين البيئة التحتية والمرافق، كذلك إزالة كافة المعوقات والإشكاليات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة بما يعود بالنفع العام على كافة الشركاء

كانت محافظة القاهرة قد قامت بوضع قواعد منظمة لتقنين حالات واضعى اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار فى تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان.

شهد الحفل اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء محمد حنفى السكرتير العام، وسيد أباظة رئيس شعبة الرخام، وعدد من قيادات المحافظة والمستثمرين.











