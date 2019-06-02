سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. محافظ القاهرة يسلم 11 عقد تمليك لمستثمرى شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم

الأحد، 02 يونيو 2019 11:31 ص
صور.. محافظ القاهرة يسلم 11 عقد تمليك لمستثمرى شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم محافظ القاهرة يسلم مستثمرى منطقة شق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 11 عقدًا تمليك لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ، حيث تسلموا عقود رسمية موثقة، فى إطار تقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان، والتى تضم حوالى 1907 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2.5 مليون متر مربع، يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل بشكل مباشر، مشيرا إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات يأتى فى إطار خطة تطوير المرافق والخدمات فى المنطقة

وقال عبد العال، إن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام، وجعلها من أوائل مناطق صناعة الرخام عالميًا، تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية.

وأضاف عبد العال، أن الرئيس وجه بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثمارى يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية، وتقوم المحافظة حاليًا باستكمال المرافق "مياه وصرف صحى صناعى وكهرباء وطرق"، وإنشاء طريق موصل للطريق الدائرى الإقليمى لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها

وأكد محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة حريصة على دعم المشروع من خلال تسهيل كافة الإجراءات خاصة الإجراءات البنكية والضامنة لتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش وتحقيق الاستقرار اللازم لأعمالهم بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى مع تحسين البيئة التحتية والمرافق، كذلك إزالة كافة المعوقات والإشكاليات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة بما يعود بالنفع العام على كافة الشركاء

كانت محافظة القاهرة قد قامت بوضع قواعد منظمة لتقنين حالات واضعى اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار فى تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان.

شهد الحفل اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء محمد حنفى السكرتير العام، وسيد أباظة رئيس شعبة الرخام، وعدد من قيادات المحافظة والمستثمرين.

IMG_0019
 

 

IMG_0026
 

 

IMG_0029
 

 

IMG_0039
 

 

IMG_0042
 

 

IMG_0046
 
 
IMG_0051
 

 

 

شق الثعبان

صناعة الرخام

مصانع الرخام

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول ساحات صلاة عيد الفطر

الجمعة، 31 مايو 2019 12:04 م

محافظ القاهرة يتفقد مشروع المحروسة للإطمئنان على تسكين أهالى الشرابية

الخميس، 30 مايو 2019 11:38 ص

نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة مدابغ مجرى العيون

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:39 م

صور .. حمامات عمومية ومنافذ للمشروبات بمحيط استاد القاهرة لخدمة جماهير بطولة أمم أفريقيا.. تطوير وتجميل الطرق فى محيط استاد السلام ..محافظة القاهرة: نحرص على الظهور بشكل راق يليق بمصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 ص

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن 9 مدابغ بمجرى العيون و10 أيام على بدء التطوير

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة