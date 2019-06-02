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صور.. محافظ السويس يكرم حفظة القرآن الكريم

الأحد، 02 يونيو 2019 03:06 م
صور.. محافظ السويس يكرم حفظة القرآن الكريم جانب من التكريم
السويس - السيد فلاح

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كرم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس 20 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية الفائزين بمسابقة حفظ القران الكريم كاملاً ونصفه وربعه وثلاثة أرباع بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعًا لهم فى المسابقة التى نظمتها مديرية الأوقاف بالسويس بمناسبة ليلة القدر.

وذلك بحضور الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

وقدم محافظ السويس الشكر للقائمين على المسابقة على الجهد المبذول منهم لنجاح المسابقة، وقدم الشكر أيضا لأولياء الأمور والمحفظين لتشجيعهم المستمر لحفظة القرأن الكريم، متمنيًا لهم الاستمرار فى حفظ القرأن وفهم تعاليم الدين الإسلامى دين الوسطية.

وأكد "صقر"، على أن المسابقة خلال الفترة القادمة ستضم أعداد أكبر من حفظة القرآن الكريم وزيادة الجوائز التشجيعية للحفظة.

كان قد تقدم للمسابقة 320 متسابقًا، فاز منهم 5 متسابقين فى كل مرحلة من المراحل الأربعة للمسابقة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقيم لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء السويس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس بحضور الشيخ محمد فتحي مدير عام الدعوة وقيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية وأولياء أمور المتسابقين والفائزين.

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (1)

تكريم حفظة القرآن الكريم (1)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (2)
تكريم حفظة القرآن الكريم (2)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (3)
تكريم حفظة القرآن الكريم (3)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (4)
تكريم حفظة القرآن الكريم (4)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (5)
تكريم حفظة القرآن الكريم (5)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (6)
تكريم حفظة القرآن الكريم (6)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (7)
تكريم حفظة القرآن الكريم (7)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (8)
تكريم حفظة القرآن الكريم (8)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (9)
تكريم حفظة القرآن الكريم (9)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (10)
تكريم حفظة القرآن الكريم (10)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (11)
تكريم حفظة القرآن الكريم (11)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (12)
تكريم حفظة القرآن الكريم (12)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (13)
تكريم حفظة القرآن الكريم (13)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (14)
تكريم حفظة القرآن الكريم (14)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (15)
تكريم حفظة القرآن الكريم (15)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (16)
تكريم حفظة القرآن الكريم (16)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (17)
تكريم حفظة القرآن الكريم (17)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (18)
تكريم حفظة القرآن الكريم (18)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (19)
تكريم حفظة القرآن الكريم (19)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (20)
تكريم حفظة القرآن الكريم (20)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (21)
تكريم حفظة القرآن الكريم (21)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (22)
تكريم حفظة القرآن الكريم (22)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (23)
تكريم حفظة القرآن الكريم (23)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (24)
تكريم حفظة القرآن الكريم (24)

 

تكريم حفظة القرآن الكريم (25)
تكريم حفظة القرآن الكريم (25)

 


محافظ السويس

حفظه القران الكريم

شهر رمضان

شهادات تقدير

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