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صور.. محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر بمسجد بدر

الأحد، 02 يونيو 2019 11:45 م
صور.. محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر بمسجد بدر محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر
السويس - السيد فلاح

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حضر اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة القدر بمسجد بدر ببور توفيق بحي السويس مساء اليوم الأحد،  واللواء محمد جاد، مدير الأمن والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة  كماحضر الاحتفالية واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس  ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.
 
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم للشيخ محمود الصاحي، ثم كلمة للشيخ محمد فتحي، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالسويس بمناسبة ذكرى ليلة القدر متحدثًا عن فضل ليلة القدر.
 
وفي كلمته أكد الدكتور محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس إن ليلة القدر أنزل فيها الله تعالي القران الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن فضل ليلة القدر، ثم تطرق الحديث عن شهر رمضان شهر الرحمة والتسامح والمغفرة والخيرات.
 
وأدى صقر والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي السويس صلاة العشاء والتراويح، ثم تبادل المحافظ التهاني مع القيادات وشعب السويس بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للجميع الصلاح والفلاح والخيرونحن في نهاية شهر كريم وقدوم عيد مبارك.
 
حضر الاحتفال كلا من المهندس محمود فوزي رئيس حي السويس، وقيادات مديرية الأوقاف بالسويس، وممثلى بعض الشركات ورؤساء الأحياء وأهالى مدينة السويس.
 
محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر (1)
 
 
 
 
محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر (2)
 
محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر (3)
 
محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر (4)
 
محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر (5)
 
محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر (6)
 
 

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