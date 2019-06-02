صور.. محافظ الدقهلية: بدء التشغيل الفعلى للأتوبيس النهرى فى 30 يونيه

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مرسى أم كلثوم للاتوبيس النهرى للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ.

وقال محافظ الدقهلية فى بيان إن هذا المشروع ليس هو الحلم النهائى فهو حتى الآن مشروع ترفيهى فى المقام الأول ولكن هو البداية للحلم الحقيقى الذى يتمثل فى تشغيل الأتوبيس النهرى كمشروع نقل وليس كرحلات ترفيه.

وأكد شاروبيم، على أن بدء التشغيل الفعلى لخط الأتوبيس النهرى الحالى داخل المدينة سيكون فى 30 يونيه الجارى ويمكن تشغيله حاليا تجريبيا من خلال رحلات ترفيهية.

وأشار إلى أنه يعمل على ربط مراكز ومدن المحافظة عن طريق خطوط للاتوبيس النهرى كمشروع نقل وليس مجرد رحلات وفتح سبل جديدة للانتقال بين المنصورة وشربين وميت غمر وأجا وكافة مراكز ومدن الدقهلية التى تطل على النيل على أن ينتهى هذا العمل خلال عام .

وأكد محافظ الدقهلية أنه يبحث مختلف الوسائل التى تسهل وتخلق سبل جديدة للنقل والمواصلات بين المدن وداخلها فى سبيل الوصول لحل أزمة الزحام الموجودة فى بعض الأماكن والمدن بالمحافظة .

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الاتوبيس النهرى بالدقهلية (11)



الاتوبيس النهرى بالدقهلية (12)



الاتوبيس النهرى بالدقهلية (13)