صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

كرّم الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد مساء السبت، طلاب وطالبات مدرسة الصم وضعاف السمع بإدارة الخارجة التعليمية.

أكد التداوي، أن التكريم من خلال إهدائهم المصحف الشريف "جزء عّم" بلغة الإشارة كي يسهل على أبنائنا تصفح كتاب الله وتدبّر معانيه بكل يسر وسهولة في حضور مدير إدارة المدرسة وإحدى معلمات المدرسة.

ولفت الي، أنه لأول مرة بمحافظة الوادي الجديد بمدارس " التربية الخاصة " الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة يجري تقديم القرآن الكريم بلغة الإشارة.