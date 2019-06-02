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صور.. رجال مدينة البياضية ينطلقون في مشروع الصرف الصحى وتطوير المسار السياحي ورفع 16 طن من المخلفات

الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 م
صور.. رجال مدينة البياضية ينطلقون في مشروع الصرف الصحى وتطوير المسار السياحي ورفع 16 طن من المخلفات عمليات ازالة المخلفات بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة البياضية بقيادة محمد صحصاح رئيس المدينة، حملات لتذيل كافة العقبات بمشروع الصرف الصحي بالمدينة والقري التابعة لها، حيث وصلت إحدي المعدات العملاقة للمشاركة في أعمال العداية المتاخمة لمركز الشرطة بالبياضية، وذلك لسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي.

كما إنطلق رجال مجلس المدينة في حملة لأعمال النظافة وتجميل الأشجار بمنطقة الذهبي والمسار السياحي بالبياضية، وذلك بإستخدام المعدات الثقيلة بهدف رفع كفاءة الحدائق العامة والطرق الرئيسية والارتقاء بمستوى النظافة، بناء على تعليمات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وتم خلال الحملة رفع كمية من المخلفات الصلبة وناتج تهذيب فروع الأشجار قدر وزنها بحوالي 16 طن.

وأكد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لإنهاء مشروع الصرف الصحي بمدينه البياضيه والقري التابعه لها، وذلك بعد طول إنتظار لوصول إحدي المعدات العملاقه ذات الكفاءة العالية المشاركة في أعمال العداية.

 


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الصرف الصحي بالاقصر

تطوير المسار السياحي بالاقصر

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