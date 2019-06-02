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الأحد، 02 يونيو 2019 12:59 م
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نائب محافظ الإسكندرية يشارك فى المعرض الدولى لصناعة البيانات الكبيرة بالصين

صور.. حملة لإزالة المخلفات داخل حرم ترام الإسكندرية استعدادا للعيد

الأحد، 02 يونيو 2019 12:36 م
صور.. حملة لإزالة المخلفات داخل حرم ترام الإسكندرية استعدادا للعيد ترام الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أصدر المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام تعليمات لأمن البيئة بعمل حمله إزالة المخلفات داخل حرم ترام الرمل مما يجعل الشكل العام والمظاهر العام شكل جميل حضارى، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال الوافدين فى عيد الفطر المبارك.

من جهه أخرى قام المهندس محمد زكريا باصدار تعليماته بإعادة تأهيل وحدة الترام الدنماركية رقم 878 حيث تم تجديدها وتطوير الأجزاء الميكانيكية والكهربائية والهيكل الخارجى والداخلى والتشطيبات، مؤكداً أن الهيئة تسعى لأن يكون الترام الوسيلة الرئيسية الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.

من ناحية أخرى، شارك أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، فى فعاليات المعرض الدولى لصناعة البيانات الكبيرة Big Data Expo، والذى انعقد فى مدينة جويانج بمقاطعة جوييجو.

و أشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية إلى أن ذلك يأتى فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعها الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بين مقاطعة جوييجو الصينية ومدينة الإسكندرية، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، فى الأول من إبريل الماضي.

وعلى هامش الفعاليات؛ التقى أحمد جمال نائب المحافظ لو يونججينج نائب عمدة مقاطعة جوييجو، حيث تناول اللقاء؛ تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين ورغبتهم فى التعاون فى المجالات الزراعية والثقافية والسياحية والتكنولوجية مما يساهم فى تعميق العلاقات بين الشعبين، وكذا الحديث عن التعاون فى إقامة أول منطقة أعمال تكنولوجية  "Business Park" فى محافظة الإسكندرية. وتم التأكيد من قبل الطرفان على متابعة سبل التنفيذ للتعاون بينهما.

حضر اللقاء؛ كل من سكرتير عام المقاطعة، ونائب مدير عام مكتب الشئون الخارجية، وعضو قيم التعليم بالمقاطعة، ونائب مدير عام قسم الثقافة والسياحة.

 
ترام الإسكندرية (1)
ترام الإسكندرية (1)

 

ترام الإسكندرية (2)
ترام الإسكندرية (2)

 

ترام الإسكندرية (3)
ترام الإسكندرية (3)

 

ترام الإسكندرية (4)
ترام الإسكندرية (4)

 


الاسكندرية

النقل العام

ترام الاسكندرية

عيد الفطر

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