صور.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين ضد سياسات الرئيس سيباستيان فى تشيلى

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر المئات فى تشيلى اليوم الأحد، ضد رئيس البلاد ، تزامنا مع إلقاء الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا خطاباً داخل الكونجرس الوطنى في فالبارايسو.

وقام المحتجون بإشعال الإطارات وقطع الطرق بالإضافة إلى حرق الممتلكات العامة والخاصة، فيما تعاملت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ويذكرأن ،حدثت حالة من الفوضى فى تشيلى أواخر 2018 لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب وسط إضراب عام فى البلاد.



احتجاجات تشيلى



إشعال الإطارات



إشعال النيران



أعمال تخريب



تخريب الممتلكات العامة



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات



شوارع تشيلى



قطع الطرق



قطع الطرقات



قنابل الغاز



كروفر