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صور.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين ضد سياسات الرئيس سيباستيان فى تشيلى

الأحد، 02 يونيو 2019 03:10 ص
صور.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين ضد سياسات الرئيس سيباستيان فى تشيلى احتجاجات فى تشيلى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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تظاهر المئات فى تشيلى اليوم الأحد، ضد رئيس البلاد ، تزامنا مع إلقاء الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا خطاباً داخل الكونجرس الوطنى في فالبارايسو.

 

وقام المحتجون بإشعال الإطارات وقطع الطرق بالإضافة إلى حرق الممتلكات العامة والخاصة، فيما تعاملت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ويذكرأن ،حدثت حالة من الفوضى فى تشيلى أواخر 2018 لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب وسط إضراب عام فى البلاد.

 

احتجاجات تشيلى
احتجاجات تشيلى

 

إشعال الإطارات
إشعال الإطارات

 

إشعال النيران
إشعال النيران

 

أعمال تخريب
أعمال تخريب

 

تخريب الممتلكات العامة
تخريب الممتلكات العامة

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

شوارع تشيلى
شوارع تشيلى

 

قطع الطرق
قطع الطرق

 

قطع الطرقات
قطع الطرقات

 

قنابل الغاز
قنابل الغاز

 

كروفر
كروفر

 

مواطن يتصدى لمدرعة شرطة تواجهه بالمياه
مواطن يتصدى لمدرعة شرطة تواجهه بالمياه

 


تشيلى

احتجاجات

تظاهرات

سيباستيان بينيرا

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