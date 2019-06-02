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صور.. ثوران بركان اتنا على سواحل جزيرة صقلية وسط حمم ورماد كثيف

الأحد، 02 يونيو 2019 05:22 ص
صور.. ثوران بركان اتنا على سواحل جزيرة صقلية وسط حمم ورماد كثيف ثوران بركان اتنا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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ثار بركان جبل إتنا الإيطالى، أعلى وأنشط البراكين في أوروبا، اليوم الأحد مطلقا صواريخ رمادية من الرماد في السماء ،ويمكن للبركان الذى يصل ارتفاعه إلى 3330 مترا أن يثور عدة مرات فى العام باعثا حمما ورمادا إلى ارتفاعات كبيرة فوق الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط ، وكان آخر نشاط كبير للبركان في عام 1992.

يذكرأن، تسبب نشاط البركان فى عام 2018 إلى إغلاق السلطات الإيطالية مطار كاتيانا ، بعدما تسبب فى إحداث ما يقرب من 130 هزة أرضية.

 

بركان اتنا بإيطاليا
بركان اتنا بإيطاليا

 

بركان اتنا
بركان اتنا

 

ثوران البركان
ثوران البركان

 

ثوران بركان اتنا بإيطاليا
ثوران بركان اتنا بإيطاليا

 

جانب من ثوران البركان
جانب من ثوران البركان

 

فرق الانقاذ
فرق الانقاذ

 

فرق انقاذ
فرق انقاذ

 


بركان اتنا

إيطاليا

قبرص

حمم

رماد

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