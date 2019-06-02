صور.. ثوران بركان اتنا على سواحل جزيرة صقلية وسط حمم ورماد كثيف

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

ثار بركان جبل إتنا الإيطالى، أعلى وأنشط البراكين في أوروبا، اليوم الأحد مطلقا صواريخ رمادية من الرماد في السماء ،ويمكن للبركان الذى يصل ارتفاعه إلى 3330 مترا أن يثور عدة مرات فى العام باعثا حمما ورمادا إلى ارتفاعات كبيرة فوق الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط ، وكان آخر نشاط كبير للبركان في عام 1992.

يذكرأن، تسبب نشاط البركان فى عام 2018 إلى إغلاق السلطات الإيطالية مطار كاتيانا ، بعدما تسبب فى إحداث ما يقرب من 130 هزة أرضية.



بركان اتنا بإيطاليا



بركان اتنا



ثوران البركان



ثوران بركان اتنا بإيطاليا



جانب من ثوران البركان



فرق الانقاذ