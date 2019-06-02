صور.. تكريم عدد من الأئمة وحفظة القرآن الكريم في احتفال ليلة القدر ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفال المحافظة بليلة القدر والذي أقيم بالمسجد العباسي وحضر الاحتفال اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والدكتور محمد غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاحتفال بأنه ياتي علي مصر هذا العام وقد حققت فيه انتصار رمضاني عظيم بالقبض علي روؤس الإرهاب الأسود، مشيرًا إلى أن مصر بفضل إيمانها بالله وقوة وتماسك شعبها والالتفاف حول القيادة الحكيمة ستتخطي كل الصعاب وتحقق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

وعلى هامش الاحتفال قام محافظ بورسعيد بتكريم عدد من الأئمة المتميزين وعدد من حفظة من القرآن الكريم من أبناء المحافظة وقدم المحافظ في ختام الاحتفال التهنئة لمصر والعالم الإسلامي وأبناء بورسعيد بأيام رمضان الكريمة وقرب حلول عيد الفطر المبارك.