صور ..انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض و الحشرات و التى بدأت عقب حصاد المحاصيل الشتوية بالتعاون مع مديريتى الإصلاح الزراعي والصحة.

كما وجه محافظ البحيرة فى بيان بتوفير المبيدات اللازمة للعلاجات و مضادات التسمم في الوحدات الصحية و البيطرية مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية ووضع خطة لتكثيف و شن حملات رش و تطهير المصارف و المجاري المائية و المستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة و القوارض بالمحافظة .

ونفذت الوحدات المحلية عدة حملات لمكافحة الباعوض والحشرات الطائرة و ردم المستنفعات و التجمعات المائية و المصارف الغير مغطاة و التي تعمل كبيئة خصبة لتكاثر البعوض و الحشرات.

كما تم تنفيذ حملة لمكافحة القوارض بشونة الأبعادية بدمنهور للحد من الفاقد من مخزون القمح سواء أثناء فترة الحصاد أو تخزين المحصول بمخازن الغلال والشون .

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات (1)



انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات (3)



انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات (4)



انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات (5)



انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات (6)



انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات (7)



انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض والحشرات (8)