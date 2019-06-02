صور.. المحافظات تستعد لعيد الفطر بغرف عمليات وحملات وطوارىء

كفر الشيخ – محمد سليمان بورسعيد - السيد فلاح

تستعد محافظات مصر بحزم من الاجراءات والأوامر والتوجيهات لرؤساء المدن والأحياء والقرى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء و مديرى المديريات برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات عيد الفطر، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات، وتكثيف أعمال النظافة حول الميادين والحدائق العامة واتخاذ مايلزم لظهور محافظة بورسعيد بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام ومساعد مدير الأمن.

وأكد محافظ بورسعيد على تشكيل غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع مع الأحياء لسرعة حل أى شكاوى عن أى قصور فى توفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والقرى التابعة لمحافظة بورسعيد و تجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظة وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين ورفع حالة الاستعدادات بالأحياء لمتابعه أعمال النظافة خاصة فى محيط الساحات المخصصة لصلاة العيد ومراجعة أعمال النظافة حول المساجد فى جميع الأحياء والطرق المؤدية إليها وإنارة جميع الطرق.

و أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته لرؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة.

وكلف اللواء عادل الغضبان مسئولى التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الإستهلاكية ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير كميات كافية من الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن البورسعيدى ، علاوة على تكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات الإستهلاكية والأسواق للتأكد من تواجد كافة السلع الضرورية وبأسعار مناسبة وخاصة الأسماك الطازجة والمملحة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز مع تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية اشغالات فى الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية.

كما كلف مرور بورسعيد بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والإنضباط فى الشارع مع إحكام السيطرة على تسعيرات ركوب السيارات الأجرة و العمل على الالتزام بالتسعيرة المقررة وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والتكدس والإختناقات المرورية.

كما وجه مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة و بطول شواطئ بورسعيد و مدينة بورفؤاد للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

و قد شدد محافظ بورسعيد على رؤساء شركتى القابضة لمياة الشرب و الصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة لهما بدائرة المحافظة لإستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

وفى كفر الشيخ ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ ، استعدادات عيد الفطر المبارك، ورفع درجة الاستعداد خلال الأيام القادمة لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة ، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال أجازه عيد الفطر، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة؟

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضارى للمحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال أجازه العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، فضلاً عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه تقرر عقد غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة بشكل دائم، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة، لمتابعة الخدمات والمرافق ومستوى النظافة وحركة المرور ومتابعة حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عبد الفطر المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 357ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الخلاء، إضافة إلى المساجد المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلى والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

كما عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر.

و أعلنت محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة والجهات موجهة مدير مديرية التموين بإعداد غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى وتلقى شكاوى المواطنين وتكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع مديرتى الصحة والطب البيطرى و الشرطة للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية والأسماك المملحة وإحكام الرقابة على الاسواق، مؤكدة على إعادة تعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز وخاصة بمدينة رأس البر وكذلك زيادة حصص أنابيب البوتجاز فضلا عن متابعة صرف السلع التموينية طبقا لمقرراتها.

كما كلفت مدير مديرية الصحة بعمل حملات دورية مفاجئة على الوحدات الصحية والمستشفيات للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى و مواجهة حالات الطوارئ وكذلك التأكيد على تواجد جميع الأطباء بنوبتجياتهم و عمل نقاط للإسعاف بأماكن الاحتفالات والتجمعات وبشواطئ مدينة رأس البر

وواصلت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بالتشديد على مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات للاشراف على المطاعم والنوادى وكذلك الأسواق لمتابعة الأغذية ومواجهة ظاهرة الكلاب الضالة ووجهت أيضاً لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز فرق للطوارئ على مدار ال24 ساعة خاصة بأوقات الذروة ومراجعة المولدات بالمحطات وعمل برنامج غسيل للشبكات بكل مركز ومدينة، اما بالنسبة لقطاع الكهرباء وجهت محافظ دمياط بإعداد غرفة عمليات دائمة لمتابعة الأعطال الهندسية وإعداد النوبتجيات فى جميع مراكز الخدمة وتدعيمها بالعمالة اللازمة.

و تابعت المحافظ خلال الاجتماع إعداد ساحات صلاة العيد البالغ عددها 66 ساحة بجميع المراكز والمدن ومتابعة أعمال فرشها وتنظيفها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

و صرحت محافظ دمياط أنه تم مناقشة كافة النقاط الخاصة بوضع خطة تأمين أماكن التجمعات والمتنزهات خاصة بمدينتى دمياط و رأس البر و التصدى لحالات الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع المحافظة فضلا عن تكثيف الخدمات المرورية وزيادة أفراد الخدمة لتحقيق السيولة المرورية خلال أيام العيد وتعزيز خدمات الحماية المدنية .

وتابعت الدكتورة منال عوض مع مدير إدارة المواقف خطوات تنفيذ التكليف الخاص بزيادة أعداد سيارات السرفيس بالخط الرئيسى من دمياط الى رأس البر و بالخطوط الداخلية بالمدينة.

كما تضمن الاجتماع عرض لخطة مديرية الشباب والرياضة ومركز الاعلام والتى تشمل برامج ثقافية وترفيهية خلال العيد.

كما قدم السيدعبد الحميد الهجان محافظ قنا، التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث قام المحافظ بالمرور على جميع إدارات ومكاتب الديوان العام لتهنئتهم، مؤكدا علي أهمية التواصل والمحبة والتعاون بين الموظفين والعمل بجد واجتهاد من أجل إنجاز العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين معربا عن امله فى أن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن داعيا الله عز وجل ان يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .



كما قدم الهجان التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة السعيده متمنياً أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصر معربا عن خالص أمنياته بان تشهد مصرنا قيادة و شعباً مزيداً من التقدم والرخاء مطالباًالجميع ببذل مزيد من العمل والتفانى فى خدمة المجتمع مؤكدا أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس فى مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع .







محافظ بورسعيد



محافظ دمياط