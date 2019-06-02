صور.. الحديقة النباتية بأسوان تنهى استعداداتها لاستقبال زوار عيد الفطر

أنهت الحديقة النباتية بأسوان استعداداتها لحلول عيد الفطر المبارك، واستقبال آلاف الزائرين فى هذا المقصد السياحى الأبرز فى محافظة أسوان، والذى يضم 720 نوعًا من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الاستوائية وشبه الاستوائية.

وقال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة استعدت لاستقبال زوار العيد من خلال صيانة جميع مرافق الحديقة من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة"، وكذلك العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتى مفتوح أمام جميع الزوار من شتى بقاع الأرض فى جميع المناسبات.

وأوضح مدير الحديقة النباتية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه سيتم تنظيم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية لاستقبال زوار الحديقة من السياح المصريين والأجانب.