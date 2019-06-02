صور.. الجيش الأمريكى يجرى تدريبات عسكرية فى بحر العرب

واشنطن /أ ش أ/

أعلن الجيش الأمريكى، اليوم الأحد، أن حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لينكولن) وقاذفة من طراز (بى 52) أجرتا تدريبا عسكريا فى بحر العرب.

وذكر الجيش الأمريكى - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن القاذفة (B 52) أجرت عمليات محاكاة لشن هجمات، وذلك لحماية المياه الإقليمية فى ضوء التهديدات الإيرانية.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أرسلت الشهر الماضى حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن، وسربا من القاذفات إلى الشرق الأوسط بهدف مواجهة أى تهديد محتمل على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها فى المنطقة من قبل إيران.



اقلاع طائرة خلال التدريبات



جانب من التدريبات



مقاتلات أمريكية تشارك فى التدريبات