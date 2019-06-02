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صور.. الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن والمرضى فى رمضان

الأحد، 02 يونيو 2019 11:58 ص
صور.. الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن والمرضى فى رمضان الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
 
يأتى ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات، حيث استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

استقبال المرضى
استقبال المرضى

استقبال كبار السن
استقبال كبار السن

تسهيلات بالجوازات
تسهيلات بالجوازات

جوازات
جوازات

مساعدة المرضى
مساعدة المرضى

مساعدة كبار السن
مساعدة كبار السن

 
 
 

الجوازات

مساعدة كبار السن

حقوق الانسان

مبادرات انسانية

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