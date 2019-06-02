صور.. افتتاح بدالة بحر البقر بالشرقية لخدمة 11 ألف فدان

أكد المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للرى بمحافظة الشرقية، أنه تم افتتاح بدالة بحر البقر بحضور مجموعة من المنتفعين، مشيرا إلى أن البدالة عبارة عن 3 فتحات عرض الفتحة الواحدة 3 متر لتغذية الدليل القبلى من مصرف بحر البقر الكيلو 43 بر أيمن لخدمة زمام 11 الف فدان.

فيما أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدام لوزارة الرى، أن الأعمال التى قامت وزارة الرى بتنفيذها فى الوجه البحرى فى مختلف مجالات الموارد المائية والرى بالمحافظات تأتى فى إطار استعدادات الوزارة لتلبية احتياجات الزراعات الصيفية، الأمر الذى أدى إلى رفع كفاءة شبكة المجارى المائية، والحفاظ على المنشأت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع، لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى مختلف الزمامات وخاصة خلال الموسم الصيفى، إلى جانب ضمان وصول المياه إلى زمامات النهايات.

وأشار عبد العظيم إلى أن الوزارة قامت خلال العام المالى الحالى، بتنفيذ حزمة من المشروعات بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالشرقية وذلك من أجل توفير وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف الزراعات، وحسماً لشكاوى الأهالى والمنتفعين بنهايات الترع المتعبة، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية، وترشيد الاستخدام على المستوى القومى.