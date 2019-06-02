صور..اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات حاشدة بألبانيا تطالب الحكومة بالاستقاله

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

احتشد الآلاف المواطنين بمحيط مبنى الحكومة الألبانية، خلال مظاهرات تطالب باستقالتها ، وقام المتظاهرون بتنظيم مسيرة حاشدة فى العاصمة الألبانية تيرانا.

وبحسب صور بثتها وكالة رويترز، فقد وجه المتظاهرون العديد من الاتهامات للحكومة الحالية، حيث اتهموها بالفساد، وإنها شاركت فى جرائم الفساد، وانتشرت الشرطة الألبانية بمحيط مبنى الحكومة، وذلك لحمايته من المتظاهرين، وفيما وقعت بعض الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وأطلقت الغاز المسيل للدموع

وتعتبر دولة ألبانيا إحدى دول إقليم البلقان الواقعة بجنوب شرق أوروبا، حيث تنتشر فيها الغابات، علمًا بأنها تشكل أكثر من ثلث أراضيها، وتعتبر الديانة الإسلامية هى الأكثر انتشارًا فى ألبانيا، فإنها تحتوى على حوالى 55% مسلمون.