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صور.. إندونيسيا تشيع جنازة سيدتها الأولى السابقة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:51 م
صور.. إندونيسيا تشيع جنازة سيدتها الأولى السابقة الرئيس الإندونيسى يشارك فى الجنازة
وكالات

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شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا جنازة السيدة الأولى السابقة كريستيانى هيراواتى يودويونو، والتى توفيت أمس السبت فى مستشفى بسنغافورة، عن عمر ناهز 66 عاما.

وكانت زوجة الرئيس السابق، سوسيلو بامبانج يودويونو، المعروفة باسم "آني"، تتلقى العلاج في مستشفى الجامعة الوطني، لإصابتها بسرطان الدم منذ فبراير الماضي.

الجنازة
الجنازة
الجنود يحملون النعش
الجنود يحملون النعش
الرئيس الإندونسيى جوكو ويدودو يشارك فى الجنازة
الرئيس الإندونسيى جوكو ويدودو يشارك فى الجنازة
الرئيس الإندونيسى السابق سوسيلو بامبانج يودويونو يشيع زوجته إلى مثواها الأخير
الرئيس الإندونيسى السابق سوسيلو بامبانج يودويونو يشيع زوجته إلى مثواها الأخير
الرئيس الإندونيسى يضع الزهور على قبر الراحلة
الرئيس الإندونيسى يضع الزهور على قبر الراحلة
الرئيس السابق وسط أحفاده
الرئيس السابق وسط أحفاده
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
جانب من جنازة السيدة الأولى السابقة فى إندونيسيا
جانب من جنازة السيدة الأولى السابقة فى إندونيسيا
جنود إندونيسيين يشاركون بالجنازة
جنود إندونيسيين يشاركون بالجنازة
جنود يحملون صورة السيدة الأولى الراحلة
جنود يحملون صورة السيدة الأولى الراحلة
صورة السيدة الأولى الراحلة تتصدر الجنازة
صورة السيدة الأولى الراحلة تتصدر الجنازة
صورة السيدة الأولى الراحلة تتصدر الجنازة
صورة السيدة الأولى الراحلة تتصدر الجنازة
مشاركة واسعة من كبار المسئولين
مشاركة واسعة من كبار المسئولين

 


إندونيسيا

جاكرتا

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جنازة

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