صور.. إندونيسيا تشيع جنازة سيدتها الأولى السابقة

وكالات

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا جنازة السيدة الأولى السابقة كريستيانى هيراواتى يودويونو، والتى توفيت أمس السبت فى مستشفى بسنغافورة، عن عمر ناهز 66 عاما.

وكانت زوجة الرئيس السابق، سوسيلو بامبانج يودويونو، المعروفة باسم "آني"، تتلقى العلاج في مستشفى الجامعة الوطني، لإصابتها بسرطان الدم منذ فبراير الماضي.



الجنازة



الجنود يحملون النعش



الرئيس الإندونسيى جوكو ويدودو يشارك فى الجنازة



الرئيس الإندونيسى السابق سوسيلو بامبانج يودويونو يشيع زوجته إلى مثواها الأخير



الرئيس الإندونيسى يضع الزهور على قبر الراحلة



الرئيس السابق وسط أحفاده



جانب من الجنازة



جانب من جنازة السيدة الأولى السابقة فى إندونيسيا



جنود إندونيسيين يشاركون بالجنازة



جنود يحملون صورة السيدة الأولى الراحلة



صورة السيدة الأولى الراحلة تتصدر الجنازة



صورة السيدة الأولى الراحلة تتصدر الجنازة