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صور.. أهالى قرية ششتا بالغربية يستغيثون: المعهد الدينى تحول لوكر مهجور

الأحد، 02 يونيو 2019 03:44 م
صور.. أهالى قرية ششتا بالغربية يستغيثون: المعهد الدينى تحول لوكر مهجور المعهد الدينى تحول لوكر مهجور
الغربيه محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين العشرات من أولياء أمور طلاب المعهد الدينى بقرية ششتا التابعه لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب الإهمال الشديد والحالة المتردية التى أصبح عليها المعهد ووقف الدراسة به منذ أكثر من 5 سنوات ونقل الطلاب إلى مكان آخر ولم يتم تطويره حتى الآن .

المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (1)

 

أجرى " اليوم السابع " جوله داخل ششتا التابع لبندر زفتى ومعهد شطرا الدينى، فوجد طرقات مدمرة، الصرف الصحى يغرق المعهد بشكل تام، أعمدة متهالكة، مكان لا يصلح أن يتلقى به الأطفال العلم، سرقة الأبواب والشبابيك نتيجة لترك المعهد لسنوات عدة .

المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (2)

وفى هذا الصدد قال إيهاب خيال أحد الأهالى، إن فى بداية الأمر ومنذ أكثر من 5 سنوات حدث شرخ فى أحد أعمدة المعهد الدينى، فتم إبلاغ المنطقة الأزهرية بالغربية على الفور، وتم تشكيل لجنة وإرسالها لمعاينة الشروخ الموجودة بأعمدة المعهد، وانتهت اللجنة من عملها، ثم قامت بالذهاب .

المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (3)

وأضاف فتحى شاهين: "فوجئنا بعد ذلك بصدور تقرير بخطورة الحالة الإنشائية للمعهد ولابد من نقل التلاميذ إلى مكان آخر لتكملت العام الدراسى لحين الانتهاء من ترميم المعهد، وبالفعل تم نقل الطلاب إلى المدرسة الابتدائية بالقرية، ومنذ ذلك الحين حدث الإهمال الشديد بالمعهد وتراكمت الكوارث به، ولم يتم العمل به حتى الآن بالرغم من مرور تلك السنوات" .

المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (4)

فيما قال خيرى حمزة رزق، أحد أولياء الأمور أنهم قاموا بإرسال عشرات الشكاوى إلى المنطقة الأزهرية، والتى ردت بأن المعهد يحتاج إلى تبرعات لترميمه بالجهود الذاتيه، فقامت الأهالى بتجميع تبرعات وصلت إلى 30 ألف جنيه، ولكن المعهد يحتاج إلى مبلغ كبير نظرا لتهالكه بهذه الصورة .

المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (5)

ومن جانبه أوضح أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، لـ"اليوم السابع" أنه سيقوم برفع تقرير للواء هشام السعيد محافظ الغربية بالحالة الإنشائية للمعهد لمخاطبة المنطقة الأزهرية واتخاذ قرار بترميمه .

 
المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (6)
 

 

المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (7)
 

 

المعهد الدينى تحول لوكر مهجور (8)
 

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

محافظ الغربيه

المعهد الدينى بششتا

زفتى

رئيس مدينة زفتى

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