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صور.. أم العيال: مديونة بـ5 آلاف جنيه ثمن ثلاجة مستعملة وإيجار غرفة وابنى مريض

الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 ص
صور.. أم العيال: مديونة بـ5 آلاف جنيه ثمن ثلاجة مستعملة وإيجار غرفة وابنى مريض الأم أرازق
كتب الأمير نصرى

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"زوجى توفى وترك لى طفلين والحمل تقل عليا والديون تحاصرنى وبنام أنا وأولادى على الأرض، حتى أن جارتى ربنا يكرمها أعطتنى غسالتها كى استعملها بشرط تأخذها منى عند الحاجة إليها".
 

ارزاق (1)

قالت أرزاق ماهر عبدالنبى، تقيم فى شارع قرنى أبوالغيط - مركز العياط - محافظة الجيزة، "زوجى توفى منذ 3 سنوات وترك لى طفلين ولد وبنت وليس لدى أى مصدر دخل سوى اننى أذهب لأحد المصالح الحكومية وأقوم بتنظيفها والموظفون ولاد الحلال يجمعوا لى مبلغا بسيطا من بعضهم البعض نظير ما أقوم به من نظافة، كما أننى أقيم فى شقة غرفة واحدة وصالة بإيجار 500 جنيه، فضلاً عن دفع فواتير كهرباء ومياه بحوالى 200 جنيه، لكنى أجد صعوبة فى توفير الـ700 جنيه شهريًا.
 

ارزاق (2)

أكدت الأم، لـ"اليوم السابع": جارتى عطفت عليا وأعطتنى غسالتها كى أغسل عليها بشرط أن تأخذها فى أى وقت تحتاج إليها، كما أننى أشتريت ثلاجة مستعملة بالتقسيط بـ5 آلاف جنيه ولم أسدد ثمنها ومديونة بثمن شراء ملابس لأولادى".

 

أضافت، "ابنى مصطفى، مصاب بحساسية على صدره وأكشف له عند طبيب فى حلوان على حسابى الخاص، كما أنه مصاب ببتر فى صباع يده، وبعد وفاة زوجى أصبح الحمل اتنين لأنه كان مصدر رزقنا الوحيد وحالنا تدهور وازداد سوءًا يومًا بعد يوم".
 

وتابعت: "أتمنى من أهل الخير مساعدتى فى تسديد 5 آلاف جنيه دين الثلاجة، وشراء غسالة بدلاً من غسالة جارتى وتليفزيون ودفع الإيجار وعمل أى مشروع لنا".

 

للتواصل ت 01125694007

 

 

ارزاق (3)
 

 

ارزاق (4)
 

 

ارزاق (5)
 

 

اشياء باليه داخل الغرفه (1)
 

 

اشياء باليه داخل الغرفه (2)
 

 

داخل الشقة (1)
 

 

داخل الشقة (2)
 

 

 
داخل الشقة (6)
 

 

علاج (1)
 
علاج (2)
 

 

علاج (3)
 

 

مدخل المنزل
 

 


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