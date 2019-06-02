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صنداى تايمز: اردوغان يلجأ إلى البلطجة لاستعادة اسطنبول

الأحد، 02 يونيو 2019 09:58 ص
صنداى تايمز: اردوغان يلجأ إلى البلطجة لاستعادة اسطنبول رجب طيب اردوغان - الرئيس التركى
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوان "اردوغان يلجأ إلى البلطجة لاستعادة اسطنبول"، سلطت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية الضوء على شن السلطات التركية لحملات ضرب واعتداءات تستهدف المعارضين والصحفيين قبل انتخابات البلدية المعادة فى اسطنبول، معتبرة ذلك محاولة لإسكات المعارضة. 
 
وقالت إن السلطات استهدفت الصحفيين المعارضين وشنت 5 هجمات منهم الهجوم على الصحفى إدريس اوزيول الذى "تعرض للضرب من ثلاث رجال وتُرك في الشارع يعاني رضوضا وكسورا حتى حمله المارة إلى المستشفى."
 
 
وأوضحت أن ذلك "جاء بعد أسبوعين من تعرضه للتهديد من قبل أحد الساسة المحليين في أنطاليا بسبب مقالاته المعارضة".
 
وقالت إن الهجمات زادت ضد صحفيين معارضين في الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد التوترات قبل إعادة انتخابات بلدية اسطنبول في 23 يونيو. ويُنظر إلى هذه الانتخابات بشكل متزايد على أنها استفتاء على حكم أردوغان بعد سلسلة من الخسائر البارزة في الانتخابات لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية في مارس.
 
وأضافت "صنداى تايمز" أن هذه الهجمات يعتبرها منتقدو الحكومة عودة إلى البلطجة في السياسة التركية - مع وجود حزب متطرف متحالف مع حزب العدالة والتنمية باعتباره مرتكب العنف.
 
واتُهمت الحكومة نفسها بالتحريض بنشاط على الاعتداءات على الصحفيين وشخصيات المعارضة من خلال وصفهم بالإرهابيين أو الخونة وعدم معاقبة المهاجمين.
 
وقال أوزيول إن الرسالة واضحة: إنهم يحاولون تخويف الصحفيين المعارضين القليلين. وقد أدى التطهير بعد محاولة انقلاب قبل ثلاث سنوات إلى إغلاق أكثر من 150 منفذًا إعلاميًا من قبل الحكومة، والزج بعشرات الصحفيين إلى السجن.
 
 
 
 

تركيا

اردوغان

انتخابات اسطنبول

بلطجة اردوغان

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