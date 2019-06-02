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الأحد، 02 يونيو 2019 12:57 م
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صحة الإسكندرية تستعد لإنشاء أقسام حساب التكاليف بمستشفيات المحافظة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:06 م
صحة الإسكندرية تستعد لإنشاء أقسام حساب التكاليف بمستشفيات المحافظة جانب من المحاضرة
الاسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشئون الصحية محاضرة علمية بالتعاون مع معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وجاءت المحاضرة لمديرى المستشفيات ومعاونيهم حول اقتصاديات الصحة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد العام ، وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور”محمود الدماطى“ المحاضر بالأكاديمية البحرية والجامعة الأمريكية.

وصرحت الدكتورة ”سالى عبد الرؤوف“ مديرة إدارة المستشفيات أن المحاضرة تأتى فى إظار بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية و معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية لرفع كفاءة الموارد البشرية

وتمهيدا للبدء فى إنشاء أقسام حساب التكاليف التى وجه الدكتور ”علاء عثمان“ وكيل وزارة الصحة لإنشاءها بالمستشفيات بهدف حساب تكلفة الخدمة الطبية وتقليل الهادر وتعظيم الاستفادة من موارد المستشفى مما ينعكس إيجاب.ا على تقديم خدمة طبيبة شاملة لجميع المواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وتمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ضمن خطة وزارة الصحة والسكان .

 


اخبار الاسكندرية

مستشفى عام

اقسام المستشفى

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