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شيف ينتحر بإلقاء نفسه فى البحر لرفض زوجته العودة للمنزل بالإسكندرية

الأحد، 02 يونيو 2019 02:24 م
شيف ينتحر بإلقاء نفسه فى البحر لرفض زوجته العودة للمنزل بالإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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انتحر شيف بإلقاء نفسه فى مياه البحر، مساء أمس، بأحد شواطئ منطقة الرمل شرق الإسكندرية، فيما قررت أسرته إنه يعانى من حالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن زوجته، وإقامتها لدى أسرتها، ورفضها العودة للمنزل مرة أخري.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بنزول شخص إلى مياه البحر بشاطئ جليم، شرقًا، واختفاءه.
 
وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل، أول إلى محل البلاغ، وبسؤال الشهود وعمال الشاطئ، قالوا أنهم فوجئوا بشخص يمشى على رمال الشاطئ، فظنوا أنه يتنزه، إلا أنه تسلل إلى الصخور ثم نزل إلى مياه البحر بكامل ملابسه واختفى.
 
وأضاف الشهود، أنهم فشلوا فى العثور على أى أثر للمذكور، بسبب الظلام لذلك لم يتمكنوا من إنقاذه .
 
وعلى الفور، تم استدعاء وحدة الإنقاذ النهرى، والتي تمكنت من انتشال الجثة بعد بحث استمر لمدة 3 ساعات متتالية، وبالفحص تبين أنه شخص يدعى "وليد. أ. ع"، 44 عامًا، يعمل شيف طباخ، يقيم بشارع مصطفى كامل، بمنطقة الظاهرية، دائرة قسم شرطة الرمل أول.
 
وبسؤال أسرته، قرروا أن المتوفى متزوج وله 3 أبناء، وكان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن زوجته وإقامتها لدى أسرتها.
 
وأضافوا، بأنه يوم الحادث ذهب إليها في محاولة منه لإقناعها بالعودة للمنزل قبل العيد، لجمع شمل الأسرة، إلا انها رفضت، ورجحوا أن يكون ذلك سبب إقدامه على الانتحار.
 
وأخطرت النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

امن الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

محطه الرمل

قسم شرطه

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