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بتكلفة مليار 95 مليون جنيه..

شركات توزيع الكهرباء تنتهى من تحويل ألف كيلو خطوط هوائية إلى أرضية

الأحد، 02 يونيو 2019 07:00 ص
شركات توزيع الكهرباء تنتهى من تحويل ألف كيلو خطوط هوائية إلى أرضية محول كهرباء- أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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انتهت شركات توزيع الكهرباءالـ9 من تحويل ما يقرب من 1045 كيلو متر من الخطوط الهوائية إلى أرضية بمختلف أنحاء الجمهورية، و بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع مليار 95 مليون جنيه.
 
و تمكنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من تحويل 20 كيلو متر من الخطوط الهوائية الى أرضية بتكلفة 18 مليون جنيه، و تم تحويل 197 كيلو متر بشركة جنوب القاهرة بتكلفة 183 مليون جنيه ، و تم تحويل 7 كيلو متر بشركة الإسكندريه بتكلفة 5 ملايين جنيه.
 
وفى شركة القناة لتوزيع الكهرباء تم الانتهاء من تحويل 116 كيلو متر بتكلفة 103 ملايين جنيه، و تحويل 124 كيلو متر بشركة شمال الدلتا بتكلفة 128 مليون جنيه، و تحويل 181 كيلو متر بشركة جنوب الدلتا بتكلفة 220 مليون جنيه، و بتكلفة 40 مليون جنيه تم تحويل 44 كيلو متر من الخطوط الهوائية الى أرضية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
 
كما نجحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى تحويل 114 كيلو متر من الخطوط الهوائية إلى أرضية بتكلفة 112 مليون جنيه ، و تحويل 240 كيلو متر بشركة مصر الوسطى بتكلفة 282 مليون جنيه.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

تحويل الخطوط الهوائية الى أرضية

شركات توزيع الكهرباء

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