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شركات الطيران تريد رفعا منسقا للحظر على طائرات بوينج 737 ماكس

الأحد، 02 يونيو 2019 03:20 م
شركات الطيران تريد رفعا منسقا للحظر على طائرات بوينج 737 ماكس بوينج
رويترز

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حثت شركات الطيران الجهات التنظيمية المختصة اليوم الأحد على التنسيق فيما بينها بشأن تغيير برنامج كمبيوتر خاص بطائرات بوينج 737 ماكس، فى محاولة لتفادى انقسامات ضارة حول السلامة مثل تلك التى حدثت حينما جرى تشغيل تلك الطائرات فى مارس.

وقال الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا)، التي تشكل شركات الطيران الأعضاء فيه وعددها 290 نسبة 80% من حركة النقل الجوى العالمية، إن الثقة فى نظام الشهادات تضررت جراء سلسلة من قرارات منفصلة لوقف تشغيل الطائرة، حيث كانت الولايات المتحدة آخر من تحرك فى هذا الصدد.

وأبدت شركات الطيران قلقها من أن مزيدا من الخلافات بين الجهات التنظيمية حول السلامة ربما يربك المسافرين ويسبب تعطيلا. وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام لإياتا فى الاجتماع السنوى للاتحاد فى سول "أى خلاف بين المنظمين ليس فى مصلحة أحد".

وتم وقف تشغيل طائرة بوينج الأكثر مبيعا بعد حادثى تحطم فى إندونيسيا وإثيوبيا فى غضون 5 أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصا. وفى البداية قاومت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات وقف التشغيل وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار ولكنها سارت على نفس النهج فيما بعد.

ويقول مسؤولو شركات الطيران إن أي قرارات جديدة مفاجئة ربما تسبب مشكلات في العمليات ومشاركة الرمز.

 

بوينج

شركة بوينج

الاتحاد الدولى للنقل الجوى

إياتا

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